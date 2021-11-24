"Предварительно установлено, что сегодня, 24.11.2021, около 11 часов 15 минут на трассе в Питкярантском районе произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находилось 36 человек, 30 из которых студенты Севастопольского государственного университета", — говорится в сообщении.

По предварительным данным надзорного органа, в ДТП на трассе А-121 "Сортавала" различные травмы получили семь человек, их госпитализировали в медицинские учреждения Питкярантского и Сортавальского районов.

На место дорожной аварии выехал прокурор Питкярантского района Константин Жаринов.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок и содержанию автомобильных дорог", — сказано в сообщении.

По факту ДТП проводится и полицейская проверка, которую контролируют в прокуратуре республики.

Как сообщалось, в среду в 11:15 на 306-м км автодороги А-121 "Сортавала" туристический автобус с 37 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадали шесть человек, пятерых доставили в больницу с легкими травмами. Их вскоре отправят домой, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе карельского Минздрава.

Автобус следовал на экскурсию из Петрозаводска в Рускеалу, в салоне находились два водителя, экскурсовод и 34 туриста, в числе которых были студенты Севастопольского государственного университета.