"В музее создают целую улицу из домов русского населения Предбайкалья второй половины XIX — начала ХХ вв., проживавшего вдоль Московского тракта. Это реальные здания, которые находят в селах региона, перевозят в музей, собирают и реставрируют", — говорится в сообщении.

Всего в экспозицию "Московский тракт" должно войти 13 старинных усадеб с жилыми и хозяйственными постройками.

Сейчас в "Тальцах" идет строительство базарной площади, где будут стоять магазины, торговые ряды, амбары. Ее воссоздают по аналогам базарных площадей в трактовых селах Иркутской губернии. Использоваться она будет по прямому назначению — там организуют торговлю сувенирами и продукцией местных ремесленников: гончаров, кузнецов, резчиков по дереву, ткачей и т.д.

Ведется также благоустройство территории Троицкой церкви, которую перевезли в "Тальцы" из Жигаловского района в 1991 году для съемок советско-японского фильма "Сны о России". Храм реставрировали и, согласно канонам, установили алтарем на восток. В 2022 году церковную территорию обнесут оградой и поставят ворота.

"С ходом работ ознакомился губернатор Игорь Кобзев. Он принял решение в следующем году выделить средства из областного бюджета на создание двух объектов Московского тракта. Также решается вопрос выделения дополнительного финансирования на окончательную достройку экспозиционной зоны. Мы планируем завершить ее к концу 2022 года", — цитирует пресс-служба директора музея "Тальцы" Владимира Тихонова.

В следующем году планируется восстановить шесть зданий, среди которых — усадьба конезаводчика, синагога, трактир, этапная тюрьма и волостное правление.

"За основу проекта волостного правления взято здание волостной управы села Новая Уда. В 1903 году там отбывал ссылку Иосиф Сталин", — отмечается в сообщении.

Отмечается также, что в текущем году в "Тальцах" построили большую асфальтированную парковку с освещением, рассчитанную на 225 автомобилей и 30 туристических автобусов. На это из областного бюджета было направлено 33 млн рублей.