"Проверка вызвана рядом жалоб туристов в курортных регионах ЮФО на несоответствие средств размещения требованиям категории гостиниц, присвоенных по итогам классификации", — говорится в сообщении.

В комиссию вошли представители Ростуризма, Минкурортов Крыма и Роспотребнадзора. Проверяющие уже выявили несколько трехзвездочных отелей, которые не соответствуют требованиям. Заключение о нарушениях будет направлено в комиссию по апелляциям.

Всего в Крыму классификацию на данный момент прошли 894 средства размещения. Категорию "5 звезд" получили 10 отелей, "4 звезды" — 52, "3 звезды" — 218, "2 звезды" — 154, "1 звезду" — 31, 429 объектов остались "без звезд".

Закон об обязательной классификации российских отелей вступил в силу в начале 2019 года. Присваивать "звезды" имеют право только аккредитованные организации.