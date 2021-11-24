"С первого декабря отменяется почасовое ограничение на работу ресторанов, в которых будут принимать гостей только по "зеленым паспортам", выдаваемым вакцинированным или переболевшим COVID-19 гражданам", — сказал на брифинге в среду руководитель оперативного штаба Координационного совета Гиоргий Гибрадзе.

Он сообщил, что с 1 декабря посещение зрителями театров и кинотеатров увеличиться с 30% до 50%.

Между тем эпидемиологическая обстановка в Грузии остается крайне тяжелой. По данным Минздрава, за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 201 случаев заражения COVID-19, скончались 64 человека. Всего в Грузии зарегистрировано 882 тыс. 383 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались от COVID-19 11 тыс. 670 человек.