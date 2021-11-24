«Египет был таким вожделенным и ожидаемым направлением, что даже высокие цены туров с перелетами на регулярных рейсах не отпугнули наших туристов. Поэтому очевидно, что чартерные программы заполняются на 100%, единственное, может быть не очень комфортная для бизнеса ситуация – то, что приходится менять полетные программы, так как загрузка не равномерная в разных городах. И поэтому пока сложно сказать, каким будет совокупный поток», — рассказала она.

Как сообщалось, после запуска чартерных рейсов и начала массового туризма на курорты Египта в начале ноября российские туристы начали жаловаться на длительный досмотр при обратном вылете, который может занимать до шести часов. Туристы опаздывают на свои рейсы, а также вынуждены проводить время в тесных помещениях, не подготовленных для приема такого количества людей.

«На спрос это не влияет, проблема с досмотром в аэропортах возникла не вчера и не после запуска чартеров, а с первых регулярных рейсов, которые полетели на курорты Красного моря. Связано это с тем, что египетские аэропорты серьезно восприняли требования РФ к обеспечению безопасности. Там такое количество кордонов, через которые надо пройти туристам, что это занимает много времени. Но и коридоров, через которые проходят пассажиры, могло бы быть больше. Мы так понимаем, что проблема в недостатке квалифицированного персонала и технического оснащения», — сообщила Ломидзе.

Она подчеркнула, что такой тщательный досмотр проводится по просьбе российских властей, которые разрешили открыть авиасообщение между Египтом и Россией при условии повышенного внимания к мерам безопасности.

«Что задевает наших граждан, так это то, что иностранных туристов из других стран досматривают не так тщательно. Но это делается именно по просьбе России, чтобы обеспечить максимальную безопасность после того, как в 2015 году произошел теракт в самолете над Синайским полуостровом», — рассказала эксперт.

Глава Ростуризма Зарина Догузова во вторник провела переговоры с министром туризму и древностям Египта Халедом аль-Анани, в ходе которых попросила его принять меры, чтобы улучшить ситуацию в аэропортах. Министр сообщил, что сейчас рассматривается возможность увеличения пропускной способности пунктов досмотра в аэропортах египетских курортов и изменения графика полетов. Он также пообещал способствовать обеспечению комфортных условий для наших туристов во время ожидания.

«Мы очень надеемся, что новогодний отдых наших туристов не будет отравлен многочасовыми очередями на вылете оттуда», — подчеркнула Ломидзе.