«Понятно, что это не массовый сегмент, мы не можем сопоставить вакцинные туры по потоку даже с той же Венесуэлой, я уж не говорю про массовые Турцию, Египет или ОАЭ. Но за 1,5 месяца спрос вырос в 1,5-2 раза. И продолжает сейчас расти», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что некоторые страны стали проявлять инициативу и предлагать вакцинные туры у себя. «Первыми ласточками были Сербия, Венгрия, Германия, потом появилась Хорватия, сейчас добавилась Греция. То есть список стран, где можно привиться признанным ВОЗ европейским препаратом, расширяется. Другой вопрос, что условия везде разные. Например, Германия вообще не принимает туристов, поэтому поездка туда связана с оформлением медицинского приглашения и сложного пакета документов, и вакцинация для иностранных граждан там платная. В Сербии и Хорватии она бесплатная. В Венгрии она платная, но дешевле, чем в Германии, где минимальная цена составляет 500 евро. В Греции она платная, но там совсем небольшая цена. То есть условия разные, но спрос растет одинаково везде, по всем направлениям», — рассказала эксперт.

«Но, повторюсь, это вряд ли будет многомиллионным потоком, скорее всего выйдем на десятки тысяч туристов к концу года», — добавила Ломидзе.

Туроператоры начали предлагать туры с возможностью сделать прививки признанными ВОЗ вакцинами с середины сентября. По данным АТОР, стоимость пакетных вакцинных туров в Сербию начинается от 46 тыс. рублей на человека, в Словению — от 33 тыс., в Хорватию – от 36 тыс., в Грецию – от 71,3 тыс.