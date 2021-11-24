"24 ноября около 11 часов в Питкярантском районе на 306 км автодороги А-121 "Сортавала" произошло ДТП с туристическим автобусом. При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет с последующим опрокидыванием", — сказали в пресс-службе.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, пять из которых доставлены в больницу. По данным МВД, в салоне автобуса находились 37 человек. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции.