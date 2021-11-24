«После того, как мы провели консолидацию всех активов и разработали новую стратегию управления, рост выручки курорта составил 60%, на 350% увеличилась EBITDA. Мы получили дополнительную возможность для развития, создано 18 новых собственных сервисов под центральным управлением. И я напомню, что три года назад мы говорили, что стратегия управления номерным фондом будет такая, что под единым брендом «Красная Поляна» мы соберем отели международных цепочек Marriott, Rixos, Ibis Styles, Movenpick, Novotel», — рассказал он на пресс-конференции.

По словам Круковского, главной целью было взять лучшие международные стандарты, применить их и научиться с ними работать, чтобы побороть стереотипы о «плохом российском сервисе».

«Подводя итоги, могу с гордостью сказать, что в 2021 году Rixos Krasnyaya Polyana занял второе место среди всех отелей сети в мире. Marriott вошел в топ-3 среди отелей сети в Европе, при том, что это самый крупный Мarriott в Европе, а всего их 130. Первый в России Movenpick занял второе место в Северной Европе, Novotel – четвертое. То есть, мы не просто научились применять эти стандарты, мы еще и вышли на первые места в мире среди этих брендов. Причем это не наша статистика, это статистика самих брендов. Поэтому первое и самое сложное, что удалось сделать как интегрированному курорту, — это повысить уровень сервиса на территории. И в целом как итог этой трехлетней работы в этом году мы получили премию как лучший интегрированный курорт по версии Ski Business Awards и открыли новую страницу в развитии интегрированных курортов в России», — добавил он.

Круковский добавил, что в ближайшие пять лет в развитие курорта будет вложено 46 млрд рублей. За счет этих вложений будут построены новые отели, откроется медицинский центр, один из наиболее оснащенных на юге России. Кроме того, в течение трех лет будут построены четыре новые канатные дороги, что позволит увеличить протяженность трасс на 10 км.

Он подчеркнул, что цифры инвестиций позволяет наращивать принятая стратегия развития внутреннего туризма, которая предполагает увеличение числа поездок на одного гражданина России с нынешних 0,4 до 1 в год к 2035 году.

«Это значит, что нам всем надо будет где-то жить, останавливаться, должны будут появиться новые отели, новые объекты инфраструктуры. Пандемия повлияла на рост внутреннего рынка, люди стали открывать для себя возможности туризма, мы это видим на примере своего курорта. В 2,5 раза вырос спрос на российские курорты в 2021 году по сравнению с 2019 годом. И мы должны быть готовы с точки зрения инфраструктуры», — добавил эксперт.