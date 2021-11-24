Он напомнил, что государство может помочь развитию туризма двумя способами – финансируя создание обеспечивающей инфраструктуры и формируя налоговое окружение.

«Проблема с развитием инфраструктуры находится в топ-3 самых распространенных проблем, из-за которых туристы не едут в российские регионы. Еще один важный фактор, он может быть не очевиден для туристов, но очевиден для тех, кто работает в бизнесе, — это налоговое окружение. По данным ФНС, среднестатистическая налоговая нагрузка на обычные отели составляет 10%, а на интегрированных курортах, в силу их большого размера, она в три раза больше, то есть составляет 30%», — рассказал эксперт на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет практически все страны, которые являются лидерами туризма в мире, сократили ставки НДС для гостиничного бизнеса относительно базовых ставок. «В Турции до мая 2021 года ставка НДС в туризме составляла 1%, сейчас она выросла до 8%. При этом базовая ставка НДС 18%. Во Франции, которая занимает первое место по туризму в мире, базовая ставка НДС 20%, а для туризма и отельного бизнеса – 10%», — сообщил Круковский.

По его словам, в России, если речь идет о комплексном развитии территорий, необходимо учитывать этот успешный зарубежный опыт.