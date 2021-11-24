Предварительно установлено, что днем 24 ноября самолет осуществлял рейс Челябинск-Норильск. При посадке в аэропорту Норильска воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров.

Отмечается, что на борту самолета находились 81 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

"В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома. На место происшествия выехала следственная группа", — говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании Red Wings, выкатывание судна произошло на малой скорости в конце пробега на боковую полосу безопасности.

"Никто из 84 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал. Пассажиры были высажены на месте остановки самолета, на самочувствие экипажу пассажиры не жаловались. Судно SSJ100 видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу и будет отстранено от полетов до оценки технического состояния", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что обратный рейс Норильск-Челябинск планируется выполнить резервным бортом 25 октября примерно в 11:00 по местному времени (07:00 мск). Пассажирам будет предоставлено питание и напитки, желающие будут заселены в гостиницы.

Обстоятельства происшествия также расследует комиссия Росавиации.