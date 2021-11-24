"На электронные общественные обсуждения вынесен проект музея Криптографии. Проект предусматривает реконструкцию существующего нежилого здания бывшего НИИ для размещения в нем экспозиционных пространств Музея Криптографии", — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Будущий объект располагается по адресу: ул. Ботаническая, вл. 25, стр. 4, 31, 32. В здании, в котором будет расположен Музей криптографии в советские годы ученые разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи.

Рядом находятся станции метро "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская". Площадь будущего шестиэтажного музея составит порядка 6,5 тыс. кв. м.

"Музей криптографии станет новой точкой притяжения горожан, где доступно и просто говорят о развитии современных технологий и защите информации. Криптография как наука имела гриф секретности. В настоящее время гриф снят и почти все экспонаты впервые будут представлены публике, этот факт сделает музей поистине уникальным и интересным местом", — отметила Княжевская.

Принять участие в обсуждениях по данному проекту проходят до 24 ноября на портале "Активный гражданин".