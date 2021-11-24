«Активно завершается подготовка к зимнему сезону. Курорт будет готов к работе в зимнем режиме с 1 декабря. Официальное открытие привязано к погодным условиям, сейчас формируется снежный покров, и мы ожидаем, что уже в первой декаде декабря примем первых горнолыжных туристов», — сказал Круковский.

Он напомнил, что в прошлом зимнем сезоне турпоток на курорт был рекордным. «Радует, что очень многие приехали в первый раз. Обратная связь от гостей такая — многие не ожидали, что в России можно отдыхать так же, как они привыкли отдыхать в Европе. Это с одной стороны, очень приятно, а с другой заставляет нас не снижать эту планку, а наоборот наращивать. Поэтому каждый год курорт выходит с какими-то новинками», — рассказал гендиректор курорта.

Как сообщалось, прошлой зимой курорт принял 720 тыс. гостей, а катальный сезон продолжался более пяти месяцев и завершился 11 мая.

Круковский отметил, что чем больше на курорте трасс для начинающих, тем большее количество туристов не боится встать на лыжи. «Мы стараемся каждый год максимально увеличивать количество синих трасс на курорте. В этом году у нас появились новые 1,5 км синих трасс, также мы «расшили» сложные узкие участки», — добавил он.

Кроме того, на курорте сформирована новая система искусственного оснежения, которая позволяет расширять рамки катального сезона. «У нас работают более 43 снежных пушек. Используется самое передовое и современное оборудование, и это позволяет начинать сезон раньше, заканчивать его позже и иметь более стабильный снежный покров», — сказал Круковский.

По его словам, в этом сезоне на курорте будут работать 50 ресторанов, представляющих 23 кухни мира, а также десятки развлечений и сервисов. «Мы не забываем и про тех наших гостей, которые не катаются на лыжах. Помимо широкого спектра развлечений, готовим новинки в высокогорной зоне, развиваем высокогорный парк развлечений. Там появятся новые аттракционы, например, семейный скоростной аттракцион супертроллей, по которому можно будет на высоте 2,5 тысячи метров с одной вершины горы пролететь на другую со скоростью 120 км в час. Думаю, что аттракцион понравится нашим гостям наряду с высокогорными качелями и самым длинным в России зиплайном», — заключил Круковский.

Зимний горнолыжный сезон на Курорте Красная Поляна продолжается с декабря по май благодаря уникальным климатическим условиям горных долин на высотах выше 2000 м, называемых цирками.