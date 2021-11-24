"Этот вопрос, вопрос признания "Спутника Лайт", мы обсуждаем, на повестке дня стоит все. Все это обсуждается, но главная тема — это "Спутник V", поскольку большая часть населения России привита им", — заявил изданию Бен Цви в ходе Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, организованной Российским еврейским конгрессом.

По словам дипломата, на данный момент министерства здравоохранения и туризма обоих государств обсуждают технические вопросы — в частности, как "обеспечить проверки, чтобы люди могли приезжать, но при этом не представляли угрозу ни себе, ни населению в Израиле", пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, в середине ноября пресс-служба министерства туризма Израиля уведомила, что с 1 декабря въезд в страну откроется российским туристам, привитым вакциной "Спутник V" и получившим положительный результат серологического теста на уровень антител к COVID-19.