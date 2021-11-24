«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани. Стороны обсудили ситуацию с многочасовыми очередями при прохождении процедуры досмотра в аэропортах на египетских курортах», — говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ и многочисленным жалобам туристов, из-за длительного ожидания многие опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать новые билеты. Российские граждане также недовольны условиями пребывания в аэропортах: зоны ожидания не оборудованы достаточным количеством посадочных мест, отсутствует питьевая вода, не соблюдается социальная дистанция.

«Понимаем, что очереди в аэропортах обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности наших туристов, что является абсолютным приоритетом. Однако мы опасаемся, что масштаб проблемы может возрасти зимой, когда турпоток из России на египетские курорты увеличится в разы. Поэтому попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма.

Догузова предложила Халеду Эленани несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов.

В свою очередь, Эленани сообщил, сейчас рассматривается возможность увеличения пропускной способности пунктов досмотра в аэропортах египетских курортов и изменения графика полетов. Он также пообещал способствовать обеспечению комфортных условий для наших туристов во время ожидания».