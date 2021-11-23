Разводной мост через Неву будет располагаться в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай.

Мост спроектирован холдингом Setl Group во исполнение социальных обязательств перед городом. Возведение моста планируется в 2023-2028 годах. Строительство предполагает использование налоговых поступлений от ПАО "Газпром" в бюджет города.

"Этот мост предусмотрен Генеральным планом Петербурга. Он есть в концепции развития транспортной системы города. В отличие от соседнего — также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения — он будет разводной и общедоступный", — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Мост будет подключен к улично-дорожной сети через развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Губернатор подчеркнул, что по Большому Смоленскому мосту, который будет иметь шесть полос движения, будет пущен общественный транспорт, что существенно улучшит пассажирское сообщение в этой части города.