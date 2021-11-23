Всего с января по конец октября в Турции отдохнули 4,36 млн российских граждан, это почти на 130% больше, чем за тот же период годом ранее (489,8 тыс.) и на 14% больше, чем в октябре допандемийного 2019 года (719,6 тыс.). Россия стала лидирующим рынком-поставщиком туристов в Турцию, на ее долю пришлось 20,7% иностранного турпотока. На втором месте – Германия (2,75 млн туристов и 13% потока), на третьем – Украина (1,97 млн тыс. туристов и 9,3% потока).

В то же время, показателей допандемийного 2019 года Россия пока не достигла. С января по октябрь 2019 года в Турции отдохнули почти 6,7 млн российских туристов, снижение турпотока составило 35%. Туристов из Германии также приехало на 41% меньше (4,64 млн в 2019 году). А Украина, наоборот, улучшила допандемийный результат на 35% — с 1,4 млн в 2019 до 1,97 млн в 2021 году.