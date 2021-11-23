"Это не та мера, которая пользуется популярностью, но она абсолютно неизбежна", — сказала президент Словакии Зузана Чапутова.

"Эксперты дают ясно понять, что необходимо ограничить передвижение людей. Нам нужен "локдаун". К сожалению, это мера, которая затронет каждого", — добавила она.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер со своей стороны отметил, что нужно действовать "незамедлительно".

Ожидается, что в среду правительство Словакии на заседании обсудит введение "локдауна" для всех — и вакцинированных, и невакцинированных.

Накануне в Словакии начали действовать ограничительные меры для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Они не могут посещать торговые центры, массовые мероприятия. Для того чтобы ходить в офис на работу, им необходимо тестироваться дважды в неделю на COVID-19.

В понедельник число пациентов с коронавирусом в больницах Словакии выросло на 161 и достигло 3,1 тыс человек. Ранее словацкий Минздрав определил показатель в 3 тыс. случаев COVID-19 как критический уровень для системы здравоохранения страны.