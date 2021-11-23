"Необходимо реализовывать планы дальнейшего развития города. Новый вокзал для планируемой высокоскоростной железнодорожной магистрали предлагается разместить в непосредственной близости от существующего Московского вокзала. При этом его масштабной реконструкции не потребуется", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова на заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.

Беглов отметил, что строительство нового вокзала в Петербурге является одним из главных вопросов проекта ВСМ.

"Ранее нам удавалось сохранять памятники и строить дороги, развязки, мосты. Мы идём на это, даже если новое строительство потребует дополнительных затрат. Уверен: будет выработано оптимальное решение", — заявил он.

По итогам рассмотрения вопроса на заседании Совета было принято решение создать рабочую группу с участием специалистов транспортного блока, которая займётся дальнейшей проработкой проекта строительства вокзала для ВСМ.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга планирует расширить Московский вокзал для приёма поездов по высокоскоростной магистрали.