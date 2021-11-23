Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Постановляю: присвоить аэропорту Васьково имя И.И. Черевичного", — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Черевичный — советский полярный летчик, Герой Советского Союза. Он совершил перелет из Москвы через Аляску в Америку для заключения договора по ленд-лизу, участвовал в полярных и антарктических экспедициях. В 1941 возглавил воздушную экспедицию, которая на самолете "СССР Н-169" совершила нескольких посадок на лед в районе полюса относительной недоступности.

Черевичный награжден тремя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом "Знак Почета".