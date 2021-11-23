"К 20 декабря зажгут огни на новогодних елях, на Невском проспекте, а также на главной новогодней елке на Дворцовой площади. Тематически (новое оформление Невского проспекта — ИФ) можно отнести к имперском стилю. Он включает в себя два вида световых композиций: ассоциирующихся с цветком и крылом ангела на опорах освещения, световые композиции на тросовых конструкциях с динамическим эффектом; и декоративными элементами, стилизованными под корону российской империи в честь юбилея Петра Первого, который город будет отмечать в следующем году.", — сказал чиновник во время обсуждения подготовки новогодних и рождественских праздников в Петербурге.

Новогоднее оформление Невского проспекта не менялось последние несколько лет. В этом году планируется обновить праздничный декор в разных частях города в соответствии с недавно выпущенным властями новогодним брендбуком и оформить новые локации.

В этом году в городе будет установлено более 3 тыс. 800 элементов праздничного оформления, что больше на 200 единиц, чем в прошлом году: это будут световые композиции на тросовых конструкциях, световые гирлянды, декоративные элементы на кустарниках, деревьях и в чашах фонтанов, панно и светодинамические композиции на фасадах зданий, отдельно стоящие композиции и композиции на мостах через Неву.

На Дворцовой площади будет установлена 25-тиметровая живая ель в композиции из других елей. В других районах появятся 67 искусственных елей, что на пять единиц больше, чем в прошлом году. Их установка началась 10 ноября.

К декабрю праздничное оформление получат часть Невского проспекта (от площади Восстания до площади Александра Невского), Московский, Приморский проспекты, Пулковское шоссе, Ушаковская развязка. К 10 декабря по-новогоднему должны будут выглядеть оставшиеся объекты.

Впервые Крюков канал (от моста Декабристов до Торгового моста) будет оформлен световыми композициями с помощью надводных конструкций, световыми гирляндами на набережных и световой гирляндой на козырьке фасада Мариинского театра. Аналогично будет украшена набережная реки Мойки. Канал Грибоедова (от Банковского моста до Конюшенной площади) оформят с помощью композиции "Северное сияние" с ледяными светодинамичными конструкциями.

Большую Конюшенную площадь украсят декоративные арки, которые составят тоннель — "живописный променад от Невского проспекта до Конюшенной площади".

В этом году планируется обновить новогоднее оформление Дворцовой, Воскресенской Адмиралтейской, Английской набережных и набережной Кутузова.

На стрелке Васильевского острова украсят деревья, на фасаде здания Биржи будут транслироваться световые проекции

В соответствии с поручением губернатора расширена география праздничного оформления, сообщил Рябовол. Новогодний декор получили удаленные от центра районы, где ранее оформления не было или оно было скудным.

Среди таких объектов — Светлановский проспект, Выборгская набережная, Тихорецкий проспект, улица Коллонтай, проспект Славы, улица Типанова, улица Победы в Ломоносове и проспект Ленина в Кронштадте.

На праздничное оформление будет потрачено в этом году 480 млн рублей. Их них более 150 млн — на новые объекты, сообщили глава комитета по печати.