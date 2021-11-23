Относительно октября 2020 года пассажиропоток аэропорта вырос на 85%.

На внутренних линиях обслужено 1,97 млн человек, на международных — 1,3 млн.

С начала этого года "Шереметьево" обслужило 25,8 млн человек (-40% к 2019 году, +48% к 2020-му): внутренними рейсами отправлено 18,5 млн пассажиров, за рубеж — 7,3 млн.

Самыми популярными зарубежными направлениями в январе-октябре стали Анталья, Ереван, Стамбул, Мале, Бишкек, федеральными — Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, "Победа", Pegas Fly, Royal Flight и "Северсталь".

Как сообщалось, пассажиропоток "Домодедово" в октябре 2021 года восстановился на 95% в сравнении с октябрем "доковидного" 2019 года, составив 2,3 млн человек. Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — пока не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.