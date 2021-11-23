"Развитие детского туризма — одно из приоритетных направлений для Ставропольского края. Ставим задачу постоянно увеличивать количество и качество экскурсионных туров для детей. Сейчас в крае разработаны и утверждены специальной комиссией 37 туристских маршрутов, рекомендуемых для организованных детских групп или самостоятельных туристов с детьми", — сказал представитель министерства.

Он отметил, что маршруты, специально разработанные для разных возрастных групп, помогут детям познакомиться с интересными историческими фактами, наладить общение со сверстниками, провести время с пользой, расширив свой кругозор.

Можно выбрать подходящий детский экологический маршрут и увидеть памятники природы, редкие растения, растущие на Ставрополье, а также посетить страусиную ферму или форелевое хозяйство. К примеру, "Новоселицкие просторы".

В программу поездки входит подъем на гору Шестикурган, поход на восточное Мамайское городище, которое является археологическим памятником, а также посещение аквапарка.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в крае в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".