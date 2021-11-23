"Отмена нескольких рейсов в Тобольск связана с вынужденной коррекцией расписания. Всем клиентам отмененных рейсов предложены альтернативные варианты перелетов или оперативный возврат денег в полном объеме. С конца декабря рейсы в Тобольск планируются по расписанию", — говорится в комментарии авиакомпании "Победа" "Интерфаксу".

В свою очередь АО УК "Аэропорты регионов" (управляет ООО "Оператор Тобольск" — оператором аэропорта данного города) сообщила, что "сейчас рейсы в Москву временно сокращены вследствие сезонности и ужесточения ограничений в пандемию, но нет сомнений, что они возобновятся в ближайшем будущем". Согласно сообщению, рейсы в Москву были единственным направлением полетов из Тобольска, которые выполнялись на коммерческой основе, без федеральных субсидий.

Кроме того, сокращено число рейсов из Екатеринбурга в Тобольск, которые выполняет авиакомпания Red Wings.

"Мы находимся в пике низкого сезона, что вызвало необходимость сократить частотность на направлении Екатеринбург-Тобольск с двух до одной в неделю. Но Red Wings от Тобольска не отказывается, полеты (туда — ИФ) из нашего хаба "Кольцово" продолжаются, а по мере роста спроса в летний сезон мы будем рассматривать возможность увеличить количество рейсов", — сообщила пресс-служба Red Wings.

В настоящее время "Аэрофлот" выполняет 4 рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Тобольск, авиакомпания S7 — два рейса в неделю из Новосибирска в Тобольск.

Согласно сообщению УК "Аэропорты регионов", в 2022 году число направлений полетов из Тобольска планируется увеличить вдвое, а количество рейсов — до 26 в неделю. Расширение маршрутной сети произойдет за счет открытия полетов в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления — UTair), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь (все три направления — "ИрАэро").

По данным управляющей компании, чуть больше чем за месяц аэропорт обслужил около 3 тыс. пассажиров. "Для нового регионального аэропорта, который открылся в разгар пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений и устойчивое расписание в котором все еще формируется, это весомая цифра", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора тобольского аэропорта "Ремезов" Владимира Вараввы.

Как сообщалось, аэропорт "Ремезов" открылся 24 сентября 2021 года, регулярные рейсы аэропорт начал принимать 16 октября.

Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Инвестиции в строительство превысили 19 млрд рублей. Инфраструктура аэропорта передана в доверительное управление АО "УК "Аэропорты регионов". Соответствующий договор заключен сторонами на 5 лет.

Аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,4 км, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.

Ранее Тобольск не имел собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществлялись через тюменское "Рощино". В 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.