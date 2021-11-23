"В этом году в Хибинах заработала система искусственного оснежения, которая должна помочь в этом. Сейчас наш горнолыжный сезон насчитывает порядка 150 дней, наша цель продлить его до 180 дней — в идеале с конца октября по конец мая", — сказал Елисеев.

Как сообщалось, горнолыжный сезон в Хибинах стартовал в середине ноября. Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" начал принимать горнолыжников и сноубордистов на одноименной горе 15 ноября, "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") на горе Айкуайвенчорр открылся в 17 ноября.