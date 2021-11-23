"Санатории с начала года (за январь-октябрь — ИФ) приняли на отдых и лечение более 500 тыс. человек. Средняя заполняемость здравниц края составляет порядка 90%, а по ведущим учреждениям 100%. Уровень бронирования на предстоящий месяц (декабрь — ИФ) составляет уже более 40 тыс. путевок", — сказал представитель министерства.

Всего с начала года турпоток в Ставропольский край превысил 1 млн человек. В минувшем году регион посетили более 570 тыс. человек.

"Санаторно-курортные учреждения Кавминвод регулярно обновляют лабораторную базу, приобретая новое оборудование. В оздоровлении и реабилитации применяются местные целебные минеральные воды, разнообразные по составу. Отдыхающим доступны различные программы, в том числе реабилитации после перенесенного COVID-19 или заболеваний дыхательной системы и многих других", — подчеркнул собеседник агентства.

Программы включают, как традиционные методы — с использованием минеральной воды, лечебной грязи, так и современные — спа, велнесс, климатотерапию, ландшафтотерапию, аэротерапию.

"В здравницах предлагают диетическое питание из местных экологически чистых продуктов. Продумывают интересный отдых посетителей, включающий экскурсии по достопримечательностям Северного Кавказа, посещение интересных аутентичных локаций в агротуризме", — уточнил он.

В Ставропольском крае насчитывается более 550 средств размещения, способных принять 50 тыс. отдыхающих единовременно.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в регионе в рамках государственной госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".