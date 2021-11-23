Авиарейсы будут выполняться на самолетах ATR-72 по понедельникам и субботам.

Согласно расписанию, вылет из Воронежа в Уфу запланирован в 10:30 мск. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Прибытие в Уфу — 15:20 по местному времени.

Из Воронежа в Волгоград самолет будет вылетать в 20:30 мск, прилет запланирован на 22:00 мск. Время полета составит 1,5 часа.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

Аэропорт Воронежа является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе, входит в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко. В 2020 году аэропорт обслужил 444,8 тыс. пассажиров.