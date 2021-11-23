"На региональном Совете по туризму в сентябре было принято решение, что каждый год будет проходить под определенной эгидой. 2022 год — год экотуризма, 2023 — год активного туризма, 2024 год — год культурно-познавательного туризма, 2024 — год промышленного туризма, 2026 — год делового туризма", — сообщил Елисеев.

Планируется, что в год экотуризма будут созданы и разработаны экомаршруты, экоматериалы для обслуживания туристов. Также на развитие экологических проектов будут выделены субсидии.

Так, вместе с туроператорами и представителями природных парков специалисты определят конкретные направления работы на 2022 год. В частности, ООПТ разработают маршруты, а туроператоры смогут их внедрить в свои предложения.

Елисеев добавил, что ежегодно "по конкретному виду туризма будут поставлены цели". Это позволит в конце года проверить, удалось ли их добиться, а самые лучшие практики поддержать с помощью субсидий.