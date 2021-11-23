"В 2021 году мы видим, что по итогам третьего квартала достигли показателей турпотока 2020 года — 336 тыс. туристов. Надеюсь, что в четвертом квартале подберемся к показателям 2019 года", — сказал Елисеев.

Он отметил, что 2019 год был "самым позитивным — 451 тыс. туристов".

В августе Елисеев сообщал журналистам, что с начала года в Мурманскую область приехали 249 тыс. туристов.

Также в августе губернатор Андрей Чибис на встрече с представителями туристической отрасли отмечал, что в пандемию вырос средний чек туристов, отдыхающих в Мурманской области.

"Сейчас за два-три дня турист оставляет от 25 тыс. до 60 тыс. рублей. Когда до пандемии мы принимали большое количество туристов, в том числе из Азии, они тратили сильно меньше денег", — сказал Чибис.

Ранее, до пандемии, в правительстве Мурманской области сообщали, к примеру, средний чек иностранного туриста, который приезжает в Териберку, составляет 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста — 5 тыс. рублей.