"ЕС предлагает внести в "черный список" турфирмы, которые помогают потоку мигрантов", — информирует агентство.

По его данным, Брюссель собирается уже во вторник обнародовать "предложение, нацеленное на Белоруссию".

Накануне член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил, что ЕС ведет работу над дальнейшими способами ответа на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе и объявит о них на этой неделе.

"Мы работаем над способами активизации нашего ответа целенаправленным и эффективным образом. Их вам следует ожидать от нас на этой неделе", — сообщил Вархели на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Александром Шалленбергом и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

ЕС ранее модифицировал санкционный режим против Белоруссии, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис.

На прошлой неделе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.