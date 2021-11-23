"5 февраля 2022 года в Павловском Посаде состоится IX ежегодный гастрономический фестиваль "Русский холодец". (...) У гостей праздника будет возможность взглянуть на гастрономию через призму культуры, традиций и обычаев", — говорится в сообщении.

В рамках праздника будет проходить традиционный турнир по скоростному поеданию холодца среди мужчин и женщин. Также на фестивале представят блюда республик бывшего СССР.

Праздник проводится с 2014 года на территории музея "Княжий Двор" в поселке Большие Дворы. В 2020 году посетители фестиваля съели 1,5 т холодца.