"iFly Airlines исправила все замечания, которые ей были представлены. С 25 ноября ограничения будут сняты", — сказал представитель ведомства.

По его данным, iFly возобновит чартерные рейсы из Москвы в узбекские города Навои, Наманган и Ургенч.

В агентстве сообщили, что российская авиакомпания пока будет летать в Узбекистан только на чартерной основе.

"Если в дальнейшем они не будут нарушать наши требования, то будет все нормально, они будут получать разрешения", — отметили в "Узавиации".

В октябре "Узавиация" направила iFly Airlines письмо с требованием прекратить продажу билетов без получения разрешения агентства. Но, несмотря на это, перевозчик организовал реализацию авиабилетов. Билеты продавались на чартерные рейсы iFly Airlines из городов республики в Москву и Санкт-Петербург, которых не было в расписании.

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном было возобновлено с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю между двумя странами также выполнялись чартерные рейсы.

По данным министерства транспорта республики, в зимнем расписании 2021-2022 годов между городами РФ и Узбекистана утверждены регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний — "Аэрофлота", S7 Airlines, Ural Airlines ("Уральские авиалинии"), Red Wings и Smartavia.