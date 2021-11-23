Беспроводной доступ в интернет запустят для повышения комфорта и сервиса в курортной зоне, говорится в сообщении.

Как сообщалось, курорты Кабардино-Балкарии в январе-сентябре 2021 года приняли 840 тыс. туристов, что более чем в два раза превышает показатели за 9 мес. прошлого года. По прогнозам, до конца 2021 года республиканский туркомплекс примет 1 млн отдыхающих.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 17 км трасс различной сложности и семь подъемников.

Курорт "Эльбрус" входит в АО "КАВКАЗ.РФ" (ранее — АО "Курорты Северного Кавказа", КСК).