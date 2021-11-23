"В соответствии с этими планами у нас предусмотрены средства федерального бюджета на развитие инфраструктуры туристического кластера "Эльбрус" до 2025 года, общий объем инвестиций составит 15 млрд рублей для развития канатно-кресельных дорог, строительства горнолыжных трасс", — сказал он.

В ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию Новак посетил туристические объекты курорта "Эльбрус". Он отметил, что республика должна создавать условия для привлечения инвесторов в его развитие.

"В свою очередь, конечно, необходимо создать условия для привлечения инвестиций в строительство гостиниц, мест питания, развлечения. Мы этот вопрос обсудили. Договорились, что под места размещения будут предоставлены земельные участки, уже есть инвесторы, которые проявляют инициативу", — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства горнолыжных трасс на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".

"Эксперты изучили проект строительства восьми новых горнолыжных трасс. Работы пройдут в два этапа. На первом построят две "красные" трассы ЕР5 и ЕР14, а также самую длинную — "синюю" — трассу ЕР4 протяженностью 1 тыс. 548,5 м", — говорилось в сообщении. На втором этапе планируется прокладка еще пяти горнолыжных трасс.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 17 км трасс различной сложности и семь подъемников.

Курорт "Эльбрус" входит в АО "КАВКАЗ.РФ" (ранее — АО "Курорты Северного Кавказа", КСК).