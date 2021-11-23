"В структуре правительства будет 26 исполнительных органов государственной власти — 15 министерств, два главных управления, три комитета, одно управление, четыре агентства и, разумеется, администрация главы и правительства", — сказал Бречалов.

Глава республики уточнил, что появятся два новых агентства — по туризму и молодежной политике. По его словам, это связано с тем, что сфера развития туристического потенциала Удмуртии "требует нового импульса и новых подходов, а в работе с молодежью необходима качественная перезагрузка".

Глава Удмуртии также сообщил, что в региональном правительстве появятся три новых вице-премьера. Один из них будет курировать работу Минсоцполитики и Минобрнауки, второй — Минстрой и Миндортранс, третий — Минспорт, Минкультуры, агентства по государственной охране объектов культурного наследия и молодежной политике.

Таким образом, у председателя правительства республики будет девять заместителей.

Бречалов подчеркнул, что изменения в структуре не должны привести к увеличению расходов на содержание госаппарата.

"Мы продолжаем административную реформу. Проект "Бережливая республика" уже дает значимые результаты экономии бюджетных средств", — отметил он.

Глава Удмуртии выразил уверенность, что новая структура позволит органам исполнительной власти более оперативно и эффективно решать возникающие вопросы.