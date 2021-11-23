"Вы забегаете вперед на новогодние каникулы. Еще до новогодних каникул много времени", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас в России наблюдается динамика в сторону понижения заболеваемости коронавирусом.

"Всем понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны (заболеваемости). И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев", — заметил Песков.

"Волны идут одна за другой, это объективно", — добавил представитель Кремля.

Он отметил, что все государства мира сталкиваются с недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации. "Все страны прикладывают неимоверные усилия, чтобы убедить граждан поднять этот уровень", — заявил Песков.