«Специалисты колл-центра готовы ответить на вопросы туристов с 08:00 до 20:00 мск по номеру 8 (800) 200 34 11. Звонок бесплатный. Кроме того, для клиентов «Музенидис Трэвел» запущена онлайн-форма для обращений на сайте штабтуризм.рф», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ростуризм 12 ноября исключил «Музенидис Трэвел» из федерального реестра туроператоров. С соответствующим заявлением в Ростуризм обратился генеральный директор московского офиса компании. Число туристов, которые оплатили туры и не смогли совершить поездки в Грецию, составляет порядка 27 тыс. человек. Задолженность туроператора перед ними превышает 1,2 млрд рублей.

«По информации Ростуризма, деньги были переведены в центральный офис греческого туроператора. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам от греческого туроператора денег не получили», — говорится в сообщении ведомства.

Принимающий туроператор Mouzenidis Travel Greece, который должен был обслуживать клиентов российского подразделения одноименного холдинга в Греции, летом 2021 года приостановил деятельность из-за финансовых проблем.