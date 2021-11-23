Полеты запланированы на воздушном судне Airbus A-320 с периодичностью один раз в неделю — по понедельникам: вылет из Платова — в 13:55, прилет в столицу Узбекистана — в 19:25. Обратно самолет отправляется в 20:45, в 22:40 прибывает в Ростов-на-Дону. Время указано местное для каждого аэропорта.

В сообщении отмечается, что рейсы из "Платова" в Ташкент по средам и пятницам выполняет национальный перевозчик Узбекистана — авиакомпания Uzbekistan Airways.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ, эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь SSJ100 и два Boeing-777. Базовые аэропорты Red Wings — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут".