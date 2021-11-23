"Решением правительства РФ нам были предоставлены средства из резервного фонда на завершение лавинозащитных сооружений. Работы завершены", — сказал Мусуков.

Он отметил, что до конца текущего года объект будет введен в эксплуатацию.

Как сообщалось, в августе этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Кабардино-Балкарии из резервного фонда более 67,4 млн рублей на строительство сооружений, защищающих от селей и лавин в районе Приэльбрусья.

Проектом было предусмотрено возведение железобетонных конструкций, металлического ограждения и снегоудерживающих щитов.

Конструкции призваны обеспечить безопасное пребывание людей в районе Эльбруса, а также защитить объекты инфраструктуры от природной стихии.