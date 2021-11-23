"На склоне горы Мусса-Ачитара начала работу система искусственного оснежения. При подходящих погодных условиях работа по оснежению склонов будет вестись активными темпами практически без перерывов", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, искусственное оснежение северного склона всесезонного курорта "Архыз" в КЧР начали еще в конце октября.

В этом горнолыжном сезоне на курортах Карачаево-Черкесии ожидается большой поток туристов. Еще за три месяца до новогодних каникул туристы забронировали 95% мест в гостиницах курортных зон КЧР.

В целом, по итогам 2021 года, по прогнозам специалистов, курорты Карачаево-Черкесии посетят 1,7 млн человек. По мнению экспертов министерства туризма и курортов КЧР, таких показателей регион сможет достигнуть в случае отсутствия ограничений в туристической сфере республики.