По информации собеседников агентства, мероприятие предварительно перенесено на декабрь для того, чтобы и депутаты, и чиновники могли провести более содержательную дискуссию с учетом мнения избирателей в регионах.

Ранее сообщалось, что 24 ноября в Госдуме должно было состояться расширенное заседание комитета, посвященное QR-кодам, с участием главы Минцифры Максута Шадаева, главы Минздрава Михаила Мурашко и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную Думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.