Накануне индекс составлял 386,5, в минувшую пятницу — 340,7.

За время пандемии общее число заболевших составило 5 млн. 430 тыс. 911 человек, всего зарегистрировано 99 тыс. 433 случая смерти пациентов с коронавирусом.

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник сказала, что считает "очень драматичным" рост распространения коронавируса в ФРГ. По ее мнению, многие граждане не понимают серьезности ситуации и отказываются прививаться, если бы они это сделали, то это помогло бы всем гражданам страныГ.

Она также высказалась за ужесточение мер по подавлению пандемии в федеральных землях ФРГ.