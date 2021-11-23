Автобус следовал из Стамбула в Северную Македонию и вез граждан этой страны, в нем находились 52 человека. По информации полиции, около 9 вечера в понедельник он пересек турецко-болгарскую границу в пункте Капитан Андреево и направился к границе с Македонией.

Семеро выживших пассажиров доставлены в больницу Пирогова в Софии.

Глава Национальной службы расследований Болгарии Борислав Сарафов сообщил, что всего из Стамбула на территорию Болгарии въехали четыре автобуса. По его словам, из-за возникшего в результате ДТП сильного пожара тела пассажиров полностью сгорели, опознавать их придется с помощью анализов ДНК. «Основная версия трагедии – человеческая ошибка, вторая – неожиданная техническая неисправность», — сказал он.

Авария произошла недалеко от города Перник, его мэр Станислав Владимиров заявил, что на этом участке дороге часто происходят ДТП из-за большого уклона. По его словам, вечером в понедельник шоссе было мокрым.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев поблагодарил премьер-министра Болгарии за помощь выжившим в трагедии и расследование ее причин. Вместе с министром здравоохранения Македонии он посетил больницу, где находятся пострадавшие в аварии. Угрозы для жизни ни одного из них нет.