Он отметил, что в городе работают около 180 бригад антиковидных инспекторов, проводящих проверки соблюдения ограничительных мер на различных объектах.
В пресс-службе администрации города со ссылкой на мэра "Интерфаксу" уточнили, что на сегодняшний день в общественном транспорте проверяется, "прежде всего, соблюдение масочного режима".
"И проверяющие вправе спросить у пассажиров о наличии или отсутствии QR-кода. Основная цель действий наших антиковидных комиссаров убедить наших непривитых граждан, чтобы они вакцинировались", — процитировали в пресс-службе слова Грекова.
Ранее сообщалось, что в начале ноября республиканская организация общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта обратилась в мэрии Уфы и Стерлитамака с предложением установить ограничение на проезд в общественном транспорте без сертификата о вакцинации против коронавируса.
Вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 для проезда в общественном транспорте планировалось рассмотреть на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.