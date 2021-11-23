"С 24 по 26 ноября включительно — лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", — говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин присутствует и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Предыдущее предупреждение о лавинной опасности в этих районах было объявлено с 21 по 23 ноября.

Как сообщалось, циклон ударил по региону сильным мокрым снегом и штормовым ветром 20 ноября. Основной удар стихии пришелся на юго-восточную часть полуострова. Под влияние циклона попали Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский и Усть-Большерецкий районы. В понедельник погода улучшилась.