В эти дни опасность схода лавин присутствует и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
Предыдущее предупреждение о лавинной опасности в этих районах было объявлено с 21 по 23 ноября.
Как сообщалось, циклон ударил по региону сильным мокрым снегом и штормовым ветром 20 ноября. Основной удар стихии пришелся на юго-восточную часть полуострова. Под влияние циклона попали Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский и Усть-Большерецкий районы. В понедельник погода улучшилась.