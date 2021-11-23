«Страховая компания «ТИТ» получила от четырех юрлиц туроператора «Музенидис Трэвел» реестр пострадавших туристов. В нем более 25,5 тыс. человек, которые заплатили за туры в Грецию в общей сложности 1,27 млрд рублей. При этом общая сумма финансовых гарантий этих четырех туроператоров составляет 80 млн рублей. То есть, выплаты не превысят 3-5 тыс. рублей на туриста», — сообщила она.

Тюрина пояснила, что в реестре московского туроператора «Музенидис Трэвел» 16,5 тыс. человек, которым он должен 822 млн рублей. При этом финансовые гарантии компании составляют 50 млн рублей. В реестре «Музенидис Трэвел-СПб» — 3,1 тыс. туристов, заплативших за туры 143 млн рублей. В реестре туроператора «Музенидис Трэвел Екатеринбург» 1022 пострадавших туриста, сумма долга — 84 млн рублей. В реестре компании «Музенидис Трэвел — Ростов-на-Дону» — 4369 туристов, заплативших за туры 210 млн рублей. У каждой из трех региональных компаний финансовые гарантии составляют 10 млн рублей.

«Очевидно, что выплаты туристам будут символическими и не превысят 3-5 тыс. рублей на человека, но окончательными эти цифры считать нельзя. Страховая компания «ТИТ» параллельно принимает от самих туристов заявления на выплату страхового возмещения и формирует свой реестр поступивших требований. После сверки всех реестров будет принято решение о выплатах. Документы страховщик принимает до 1 декабря», — добавила Тюрина.

Туроператор «Музенидис Трэвел» 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. По заявлению руководства компании, этот шаг связан в первую очередь с финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, которой были переведены все деньги за приобретенные туры, но которая, в свою очередь, не перевела их в отели.