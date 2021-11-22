"А уже в зимнем сезоне 2023/2024 будут работать 20 км горнолыжных трасс и сноупарк. На высоту 2900 метров гостей будут поднимать две канатные дороги — гондольный и кресельный подъемники", — говорится в сообщении.

Также в проект заложено строительство системы искусственного оснежения площадью более 260 кв. метров и базовой инфраструктуры: сервис-центра, автостоянки на 500 мест, внутреннего благоустройства и технических коммуникаций.

"Курорт "Мамисон" тесно связан с развитием Северной Осетии. "Кавказ.РФ" и региональным властям предстоит большой объём работы, особенно на начальном этапе развития в ближайшие два года. Работа эта подразумевает не только непосредственно строительство, но и привлечение частных инвестиций, поиск ключевых партнеров", — приводит пресс-служба слова гендиректора АО "Кавказ.РФ" Хасана Тимижева, встретившегося с вице-премьером РФ Александром Новаком.

До 2025 года протяженность трасс "Мамисона" удвоится и появятся еще 5 канатных дорог. До 2030 года на курорте планируется построить 73 км трасс, 18 подъемников и более 7 тыс. мест размещения.

В первые годы курорт сможет принимать более 100 тыс. гостей ежегодно, начиная с 2030 года ожидается турпоток до 700 тыс. отдыхающих в год.

"К строительству более чем 1950 мест размещения на курорте подключатся инвесторы. Три потенциальных партнера уже готовы вложить в Мамисон более 9 млрд рублей. До конца этого года ожидаем соответствующие заявки", — отметил Тимижев.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что на курорте планируется открыть более 700 гостиничных номеров, построить рестораны, магазины, объекты транспортной инфраструктуры и прочие сервисные службы, необходимые туристам для комфортного проживания.

"У нас есть крупный инвестор в "Мамисоне" — якорный инвестор, который имеет опыт работы в "Красной поляне", на других курортах. Он сейчас готовит документы для второго этапа реализации проекта — это непосредственно строительство объектов туристической инфраструктуры. В конце 2023 — в начале 2024 года мы планируем принять первых туристов", — сообщил Меняйло.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила I этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В рамках этого этапа будут построены две пассажирские канатные дороги — "Мамисон-1" и "Мамисон-2" — протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м. Они пересекут грунтовую Военно-Осетинскую дорогу на высоте более восьми метров.

В комплексе также построят сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс; проложат сети инженерно-технического обеспечения; установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Объем финансирования строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".