Согласно одобренным мерам, все посетители старше 11 лет будут обязаны носить маски на подъемниках и при ожидании посадки на них, вводится также обязательная социальная дистанция.

При этом, лыжники и сноубордисты не обязаны носить маску "во время катания на лыжах".

Вместе с тем отмечается, что если заболеваемость во Франции вырастет и достигнет показателя 200 случаев на 100 тыс. человек, то с 12 лет подняться на подъемнике можно будет только при предъявлении "санитарного пропуска".

На минувших выходных во Франции начали работу некоторые горнолыжные курорты, в частности, Валь-Торан, а также курорты, расположенные в Савойе, Восточных Пиренеях.

Большинство горнолыжных курортов в мире в прошлом сезоне не смогли в полной мере принять отдыхающих из-за действующих ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом.

Французские горнолыжные курорты, среди которых Шамони и Три Долины, также не работали. Во Франции весной подсчитали, что одни только операторы подъемников за сезон лишились дохода в примерно 1 млрд евро.

В среднем в допандемийные времена за год горнолыжные курорты во Франции принимали около 10 млн туристов, треть из которых — иностранцы.