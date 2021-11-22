В понедельник в ходе брифинга заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш сообщила, что отменяется ранее установленная норма об обязанности граждан предъявлять QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или результат теста на коронавирус при посещении торговых центров.

При этом дети до 18 лет по-прежнему могут зайти в ТЦ только в сопровождении взрослых.

Также разрешается проведение конгрессных мероприятий с численностью участников до 250 человек при условии допуска граждан по документам (QR- кодам) о вакцинации или перенесенном заболевании, либо при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

Дополнительно организаторам рекомендовано проводить в день мероприятия экспресс-тестирование на коронавирус всех без исключения участников.

Еще одно решение регионального оперативного штаба касается работы дошкольных образовательных организаций.

В частности, теперь на утренниках в детских садах смогут присутствовать родители. "При соблюдении масочного режима и дистанции родители смогут посещать праздники в детских садах", — отметила Эрмиш.

По словам зампреда правительства региона, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией не исключено комплексное возвращение ограничительных мер.

На вопрос о результатах тестирования учащихся начальных классов она отметила, что с согласия родителей в регионе протестированы более 23,9 тыс. школьников, положительный результат выявлен у 142 человек (0,6% случаев).

Во всех случаях обнаружения заболевания предприняты стандартные решения для таких ситуаций: классы переведены на дистанционную учебу на время карантина.

По последним данным, в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса 418 тыс. 343 человека (за прошедшие сутки — 1 тыс. 149 человек). Завершили полный курс вакцинации 330 тыс. 517 человек (за прошедшие сутки — 949 человек).