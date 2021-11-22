"Специалисты приступили к искусственному оснежению склонов — такая система позволяет продлить сезон до середины апреля, поддерживать работоспособность трасс при недостаточном снежном покрове и температурных колебаниях. Сейчас работы активно ведутся в горнолыжных клубах Л.Тягачева, "Сорочанах", "Яхроме", "Целеево", "Волене" и "Степаново", — отметили в пресс-службе администрации.

Там добавили, что открытие горнолыжного сезона зависит от погодных условий — покататься можно будет при устойчивых минусовых температурах.

"Все маршруты оснащены современными подъемниками европейских производителей, есть специальные спуски для обучения катания детей. Работают инструкторы и аниматоры, организован прокат инвентаря", -цитирует главу Дмитровского округа Илью Поночевного пресс-служба.

На территории Дмитровского округа расположены несколько горнолыжных клубов, протяженность трасс составляет от 200 до 1050 метров.