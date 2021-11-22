"Следующим нашим музеем, над которым мы будем работать, я уже могу сказать официально, это будет музей, рассказывающий историю ладожской флотилии в Новой Ладоге", — сказал Цой.

Он добавил, что областное правительство уже подписало договор с Росимуществом, предполагающий передачу бывшего здания штаба ладожской флотилии в пользование Ленинградской области. На данный момент документ находится на регистрации.

"На следующий год мы планируем приступить к проектным работам", — добавил Цой.

Предполагается, что музей полностью отреставрируют вместе с прилегающей территорией.

После реставрации, по словам Цоя, в музее появятся экспозиции, рассказывающие о роли моряков во время функционирования Дороги Жизни и роли ладожской флотилии во время Великой Отечественной войны.

Цой подчеркнул, что музей будет входить в комплекс музейно-мемориального комплекса "Дорога Жизни". На данный момент в комплекс входит музей Авиаторов во Всеволожске, рассказывающий о вкладе отечественной авиации в победу в Великой Отечественной войне, и реставрирующийся музей в Коккорево, рассказывающий о функционировании Дороги Жизни во время блокады.